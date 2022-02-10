10 Февраля 2022
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Спорт
Йоханнес Штрольц (2022) | Фото: Reuters / Christian Hartmann

Впервые в истории зимних ОИ отец и сын победили в одной дисциплине

Впервые в истории зимних Олимпийских игр отец и сын победили в одной дисциплине.
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Сегодня на Олимпийских играх в Пекине представитель Австрии Йоханнес Штрольц выиграл золотую медаль в горнолыжной комбинации.

По итогам скоростного спуска и слалома Йоханнес опередил норвежца Александра Омодта Кильде и канадца Джеймса Кроуфорда, у которых серебряная и бронзовая награды соответственно.

На ОИ 1988 года в Калгари в комбинации победил Хуберт Штрольц − отец Йоханнеса Штрольца.

Теги: Олимпийские игры в Пекине, Йоханнес Штрольц, Хуберт Штрольц, горнолыжная комбинация



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