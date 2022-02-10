Впервые в истории зимних ОИ отец и сын победили в одной дисциплине
Впервые в истории зимних Олимпийских игр отец и сын победили в одной дисциплине.
Сегодня на Олимпийских играх в Пекине представитель Австрии Йоханнес Штрольц выиграл золотую медаль в горнолыжной комбинации.
По итогам скоростного спуска и слалома Йоханнес опередил норвежца Александра Омодта Кильде и канадца Джеймса Кроуфорда, у которых серебряная и бронзовая награды соответственно.
На ОИ 1988 года в Калгари в комбинации победил Хуберт Штрольц − отец Йоханнеса Штрольца.
👨👦 Австрийский горнолыжник повторил успех отца 34-летней давности 🥇🥇— Матч ТВ (@MatchTV) February 10, 2022
Йоханнес Штрольц выиграл золото в комбинации, а в Калгари-1988 в этом же виде победил его отец Хуберт. Это первый такой случай в истории горнолыжного спорта.
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