Впервые в истории зимних ОИ отец и сын победили в одной дисциплине

Впервые в истории зимних Олимпийских игр отец и сын победили в одной дисциплине.

Сегодня на Олимпийских играх в Пекине представитель Австрии Йоханнес Штрольц выиграл золотую медаль в горнолыжной комбинации.

По итогам скоростного спуска и слалома Йоханнес опередил норвежца Александра Омодта Кильде и канадца Джеймса Кроуфорда, у которых серебряная и бронзовая награды соответственно.

На ОИ 1988 года в Калгари в комбинации победил Хуберт Штрольц − отец Йоханнеса Штрольца.