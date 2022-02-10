10 Февраля 2022
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правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

YouTube запретил трансляцию суда по делу о геноциде в Ростовской области во время Великой Отечественной войны

В Ростовской области суд начал слушания по существу иска прокуратуры о признании геноцидом народов СССР преступлений фашистов, совершенных в регионе в годы Великой Отечественной войны.

Между тем, в холдинге "Дон-Медиа" сообщили, что YouTube запретил ростовскому каналу трансляцию суда по этому делу, передает РИА Новости.

Архивные данные свидетельствуют, что во время войны в шахте им. Красина в Ростовской области было убито более 3,5 тыс. человек, в Петрушиной балке Таганрога - от 7 до 10 тыс., из которых 1,5 тыс. - дети, на территории карьера кирпичного завода города Сальска - более 3 тыс. мирных жителей и военнопленных.

Теги: youtube, геноцид, фашисты, суд



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