В России к 2030 году должны построить 29 тысяч "быстрых" электрических АЗС

Правительство России рассчитывает, что к 2030 году в стране будет существовать сеть "быстрых" электрических АЗС. Для ускорения темпов строительства инвесторов таких проектов планируется освободить от налогов на имущество.

Также строителям и владельцам зарядной инфраструктуры предложат инвестиционные налоговые кредиты и повышающие коэффициенты к норме амортизации.

В кабмине при этом предъявляют требования к электрическим АЗС. Они должны заряжать аккумулятор до 80% не более чем за 20-30 минут.