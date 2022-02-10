У России не было и нет никаких агрессивных планов в отношении Украины, - Нарышкин

У России не было и нет никаких агрессивных планов в отношении Украины, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

"Мы видели, мы знаем, как эта откровенная ложь, причем ложь очень опасная, начала распространяться с другого берега Атлантики, и эту ложь подхватили в целом ряде западных столиц. Главной угрозой для Украины является внутриукраинский вооруженный конфликт между киевским режимом и Донецкой и Луганской народными республиками", - заявил глава СВР журналистам.

Он полагает, что этот внутриукраинский конфликт можно решить только дипломатическим путем и через реализацию Минских соглашений.