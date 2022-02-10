Екатеринбуржцы не смогут воспользоваться пересадочным тарифом без Е-карты

После изменения стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга, жители города смогут использовать пересадочный тариф. Но только при наличие проездного (Е-карты). Об этом в ходе брифинга заявил зампредседателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети города Николай Вахлов.

"К сожалению здесь момент такой, что необходимо отслеживать это время, для чтобы определить сколько человек проехало, поэтому только с помощью электронных видов платежей - через Е-карту", - пояснил Вахлов.

Напомним, что с 11 февраля в городе будут действовать два вида пересадочных тарифов. Первый – на 30 минут за 32 рубля. Он включает три вида транспорта: автобус, трамвай, троллейбус. Второй на 60 минут за 62 рубля. Он включает четыре вида транспорта: автобус, трамвай, троллейбус, метро.

Ранее в мэрии Екатеринбурга также рассказали о видах проездных и их стоимости.