10 Февраля 2022
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больница, подросток, инвалид, руки (2022) | Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В реабилитации юноши с переломом позвоночника поможет фонд святой Екатерины

Фонд святой Екатерины оказывает помощь в реабилитации 16-летнего танцора Владимира Архипова, который получил травму летом во время купания в водоеме. Прыжок в воду оказался роковым для юноши, он закончился осколочным переломом шестого шейного позвонка.

После серьезной операции Владимир прошел несколько курсов реабилитации, благодаря которым вернулась частичная чувствительность в теле. Сейчас юноша уже может самостоятельно сидеть, переворачиваться, начал писать, и даже появилось движение в ногах. По словам мамы подростка, до полученной травмы Владимир вел активный образ жизни: занимался плаванием, танцами, увлекался акробатикой. После травмы, операции, первых курсов реабилитации женщина обратилась за помощью в Фонд святой Екатерины.

больница, подросток, инвалид(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Дело в том, что для дальнейшей положительной динамики требовалась работа с узкоквалифицированными специалистами, которые работают в одном из реабилитационных центров Екатеринбурга. Однако, оплата их услуг непосильна для семьи, где растет еще четверо детей. Председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин как представитель благотворительной организации взял на себя расходы по реабилитации юноши.

больница, подросток, инвалид, руки(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Теперь в клинике Владимир сможет работать с мультидисциплинарной бригадой специалистов. "Травма ныряльщика одна из самых тяжелых, потому что идет поражение шейного отдела позвоночника со всеми осложнениями: паралич рук и ног, нарушение работы внутренних органов. Владимир очень мотивированный и с хорошим настроем, занимается с желанием. У него есть реабилитационный потенциал", — отмечает руководитель реабилитационного центра Ирина Волкова.

больница, уроки, подросток(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

"Увидев обращение от мамы Владимира и зная уже, что в таких вопросах главное — оперативность, чтобы не упустить момент, решение о помощи приняли достаточно быстро. Сейчас молодой человек уже в клинике. Мы очень надеемся, что при поддержке Игоря Алексеевича, докторов и неимоверного положительного настроя Владимира у него все будет хорошо", — уверена заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Напомним, что Фонд святой Екатерины постоянно помогает в реабилитации многим екатеринбуржцам, получившим сложные травмы. В частности, фонд взял на себя расходы по реабилитации Екатерины Долматовой, которая сорвалась со скалы в парке «Оленьи Ручьи»; Максима Тарасова, получившего тяжелейшую травму на тренировке; Алексея Фоминых с редким синдромом Гийена — Барре и Евгения Графова, который получил ранение в голову во время массового расстрела в армии.

Теги: фонд святой екатерины, игорь алтушкин, реабилитация, травмы



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