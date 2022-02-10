10 Февраля 2022
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Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине (2022) | Фото: пресс-служба Олимпийского комитета России

Международный союз конькобежцев прокомментировал ситуацию с Камилой Валиевой

В Международном союзе конькобежцев (ISU) прокомментировали ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой, имя которой казалось в центре нового допингового скандала.
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"Ссылаясь на недавние сообщения СМИ, касающиеся командного соревнования по фигурному катанию [на Олимпиаде в Пекине], Международный союз конькобежцев не может раскрывать какую-либо информацию о каком-либо возможном нарушении антидопинговых правил. Это соответствует антидопинговым правилам ISU и антидопинговым правилам МОК", - заявили в организации.

Ранее в Международном антидопинговом агентства (WADA) заявили, что в курсе ситуации с Валиевой, но не стали комментировать ее.

По-прежнему нет комментариев и от МОК.

Напомним, накануне стало известно, что МОК, ISU и другие заинтересованные организации разбираются с "сомнительной допинг-пробой" одного из российских фигуристов. Позже СМИ сообщили, что речь идет о 15-летней фигуристке-одиночнице Камиле Валиевой.

Теги: международный союз конькобежцев, камила валиева, мок, допинг



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