В Челябинской области УФАС возбудило дело на регоператора ТКО, заключившего договоры без торгов

В отношении регоператора по обращению с ТКО на территории Кыштымского кластера "Спецсервис" возбуждено антимонопольное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

В 2021 году компания без проведения торгов заключило договоры на услуги по сбору и транспортированию ТКО на суммы свыше 2 млн рублей с несколькими хозяйствующими субъектами. Это привело к необоснованному ограничению круга потенциальных участников.

Договоры были заключены по Каслинскому и Аргаяшскому районам, Озерскому, Кыштымскому и Снежинскому округам.

Дело начнут рассматривать 14 марта.