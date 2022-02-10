Фильм "Елки", съемки которого проходили в Тюмени, стал лидером по просмотрам в новогодние праздники

Восьмая часть популярной российской комедии "Елки", съемки которой проходили в Тюмени, а также в других городах страны, стала лидером по просмотрам в новогодние праздники в онлайн-кинотеатре IVI, сообщили Накануне.RU в департаменте по общественным связям и молодежной политике Тюменской области.

Также благодаря комедии выросло число подписчиков на стриминговом сервисе. По данным кинокомпании Базилевс, сервису этот фильм принес куда больше подписчиков, чем любой другой оригинальный контент.

"Мы поддержали ставку "Базилевс" на онлайн-платформы, ведь их аудитория уже превышает кинотеатральный прокат. В январские праздники восьмую часть фильма "Елки" просмотрели более 1,5 миллиона раз. Новогоднюю комедию часто смотрят в кругу семьи и друзей, а значит, количество людей, которые ее увидели, гораздо больше. Мы считаем, это успех! Особенность контента на онлайн-платформах еще и в том, что это работа с аудиторией на очень долгий срок. Люди смогут посмотреть этот фильм сегодня, завтра, через год и через десять лет. В этом году "Елки" также выйдут на федеральном телеканале, их аудитория значительно увеличится", – прокомментировал директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский.

Съемки фильма были самыми масштабными за всю историю кинофраншизы - они проходили в семи городах страны. В Тюмени было больше всего задействовано локаций: среди них термальный курорт "ЛетоЛето", аэропорт Рощино, база отдыха "Верхний бор", ресторанный комплекс "Распутинские бани", Этностойбище "Увас мир хот".

Съемочная команда фильма "Елки 8" на 20 % состояла из местных специалистов. Кроме того, Тюмень стала первым городом, утвержденным для съемок.

"Это супер классный опыт, мы не ожидали, что на таком высоком уровне ребята могут работать в регионе. И с нами работала самая важная часть команды из Тюмени - это сценаристы и продюсеры. Они показали себя на высочайшем уровне и все, что было организовано с точки зрения съемок в Тюмени, проходило очень легко, слажено и качественно", - прокомментировала продюсер российских проектов "Базелевс" Лала Рустамова.

Автор сценария тюменской новеллы "В городе счастливых людей" Алексей Южаков сообщил, что хотели снять фильм о знаменитом сибирском гостеприимстве.

"Так случилось, что наш коллега рассказал нам реальную историю девушки, которая мечтала уехать в Москву и ей дали задание: провести гастроли одного известного комика. И здесь мы взяли дву эти истории, решили сделать симбиоз, из которого и получилась наша новелла. Мы хотели сделать так, чтобы в нашей истории чувствовалась любовь, сопереживание и чтобы эта история стала толчком для того, чтобы люди поняли, что место, где они живут - прекрасное место и в нем живут прекрасные люди", - заявил он.

Также съемки фильма велись в Москве, Уфе, Саранске, Красноярске, Перми и Зеленограде.