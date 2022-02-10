Свердловчанка пытается отсудить у международной компании деньги за курсы, которые "накрылись" из-за коронавируса

Жительница Свердловской области пытается добиться через суд возвращения оплаты за курсы иностранного языка в Праге, которые так и не удалось пройти ее дочери из-за пандемии коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, договор на Интернет-сайте с Go Study group s.r.o. был заключен истцом еще в декабре 2019 года. Стоимость курсов превышала 7 тыс. евро. К сожалению, из-за всемирной пандемии, границы стран были закрыты, а авиасообщение приостановлено. Тогда Светлана и решила отказаться от курсов и вернуть деньги, сообщив в учебный центр, но ее требования были оставлены без удовлетворения.

Тогда свердловчанка обратилась с иском в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, в котором просила взыскать с Go Study group s.r.o. стоимость обучения – 7 501 евро. Однако и там получила отказ. Не смирившись с положением дел, Светлана обратилась в облсуд и поставила вопрос об отмене определения.



"Возвращая исковое заявление, суд первой инстанции счел, что истцом не представлено доказательств ориентированности контента официального сайта Go Study group s.r.o. на российского потребителя. Ведь, как следует из Гражданского кодекса РФ, он не применяется к договорам об оказании услуг, если услуги должны быть оказаны исключительно в иной стране, которая не является местом жительства потребителя. В данной ситуации местом оказания услуги обозначена Чехия, город Прага. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, рассмотрев частную жалобу, не согласилась с выводами суда первой инстанции о неподсудности спора", - пояснили в пресс-службе.

В суде также отметили, что информация о курсах на сайте была представлена на русском языке, как и переписка сторон, а оплата производилась с использованием платежных систем, доступных российским гражданам. В связи с этим Свердловский облсуд отменил определение суда первой инстанции и снова отправил заявление о взыскании суммы с компании в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.