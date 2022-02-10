10 Февраля 2022
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Экономика В России
дорога зима трасса (2010) | Фото: Накануне.ru

"Автодор" при строительстве трассы М-12 без госэкспертизы заключил договоры на полмиллиарда рублей

Счетная палата России выявила нарушения при проверке строительства платной федеральной трассы М-12 "Москва - Нижний Новгород – Казань".

В заключении аудиторов говорится, что финансирование проекта в 2020-2021 гг. шло опережающими темпами, было выделено 91,5 млрд руб. Но оператор проекта – "Автодор" – не получил заключения госэкспертизы, затягивал сроки ее разработки.

"Опережающее финансирование позволило Автодору заключить договоры по всем этапам проектирования и строительства. Однако подтвердить предусмотренный федеральным проектом объем финансовых вложений в строительство М-12 не представляется возможным в связи с отсутствием положительных заключений госэкспертизы на проектную документацию, в том числе из-за несоблюдения сроков ее разработки", – сообщил аудитор СП Валерий Богомолов.

Всего без положительных заключений госэкспертизы "Автодор" заключил десять договоров на выполнение работ по проектированию и строительству девяти участков М-12 "под ключ" на сумму 572,8 млрд руб. О каких именно участках идет речь – не сообщается.  

Проверка также выявила неправомерную компенсацию при изъятии недвижимости, заявили в Счетной палате.

Теги: автодор, проверка, госэкспертиза, трасса, м-12



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