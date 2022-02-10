В представительстве МИД РФ в Екатеринбурге заявили о "мягкой силе" из-за рубежа

В представительстве Министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге высказались о так называемой "мягкой силе" из-за рубежа.

Как заявил на сегодняшней пресс-конференции официальный представитель дипломатического ведомства в уральской столице Александр Харлов, к ним действительно поступают сигналы об использовании таких инструментов.

"Приведу такой пример. Не так давно, в конце прошлого года, здесь на одной из площадок демонстрировался западный фильм, который был посвящен защите окружающей среды и экологии. Там были показаны несколько интересных фрагментов. Когда говорили, что атомную энергетику нужно запрещать, что она несет опасность, то показали трагедию, которая произошла в Советском Союзе на Украине с атомной электростанцией "Чернобыль". Но после этого была "Фукусима" – почему бы не показать "Фукусиму"?", - задался вопросом Харлов.

По его словам, в другом кадре астронавты с космического корабля "Аполлон" увидели, какая Земля "маленькая и хрупкая" и что ее нужно беречь.

"Думаю, нужно было показать корабль "Восток", на котором Гагарин совершил первый полет, и что он, первый советский гражданин, увидел нашу Землю из космоса. Есть такие моменты, которые нас, мягко говоря, не удовлетворяют. В том числе, по военно-мемориальной работе, которая проходит иногда и на Западе. Думаю, вы знаете, о чем я говорю, и что иногда происходит", - заключил Александр Харлов.

Напомним, что в конце прошлого года Верховный суд России вынес решение о ликвидации международного историко-просветительского и правозащитного общества "Мемориал" (внесено в реестр НКО-иноагентов). Организация специализировалась на исследовании политических репрессий в СССР и была признана иностранным агентом в 2016 году.