Чудеса статистики: в Британии общая смертность в январе была ниже фоновой, а ковидная только растет

В Британии смертность в январе упала ниже фоновой (средней в 2015-2019 гг.), а ковидная смертность только выросла. Об этом пишет Daily Mail.

Со статистикой в Британии случилось что-то странное. Ровно с начала года общая смертность, которая до того примерно на 10% превышала фоновую, стала на столько же ниже ее. Так, за первые четыре недели в Англии и Уэльсе (на них приходится 90% населения Британии) умерли 50,7 тыс. человек при фоновой смертности 55,1 тыс. - почти на 10% ниже. В декабре было почти такое же превышение.

При этом число смертей с ковидом даже выросло, причем значительно. В декабре их было менее 3 тыс., в январе - более 5 тыс. Как могло произойти снижение общей смертности при росте ковидной, причем резко с начала года, непонятно.

Ранее власти Британии опубликовали статистику смертей, когда единственной причиной смерти был ковид. Оказалось, что их было всего 6 тыс. вместо 160 тыс., то есть реальная смертность от ковида составляет всего 4% от количества смертей с ковидом. Но тогда возникает вопрос: от чего умерли более 100 тыс. других британцев, если они умерли не от ковида? Ведь менее чем за два года избыточная смертность в Англии и Уэльсе уже достигла 125 тыс. человек. Не исключено, что, по крайней мере частично, это может быть связано с ограничительными мерами. То есть ковид унес 6 тыс. жизней, а борьба с ним - десятки тысяч? Такое предположение имеет право на существование, учитывая все странности и сомнительность статистики.

Напомним, что и вакцинация в Британии, где привито почти 80% населения, не снизила ни заболеваемость ковидом, ни смертность. А министр здравоохранения Сайид Джавид отменил политику "нет укола - нет работы" для работников здравоохранения из-за опасений, что это приведет к нехватке персонала в больницах. Отстранение грозило примерно 80 тыс. медиков.