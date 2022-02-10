В Югре бригадира судят за смерть вахтовика из-за воспламенения паро-газовоздушной смеси

В Сургуте бригадира компании по ремонту скважин будут судить по обвинению в смерти коллеги на Имилорском месторождении, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

24 февраля 2021 г. неправильно было отремонтировано устье скважины. Курировать это должен был бригадир. В итоге из устья произошло несколько аварийных выбросов нефтяной эмульсии. После того, как нефть вытекла наружу, бригадир не остановил работы и не эвакуировал работников на безопасное расстояние. Погиб 46-летний оператор подземного ремонта скважин – он оказался в зоне воспламенения паро-газовоздушной смеси.

Дело ушло в суд.