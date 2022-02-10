В Пермском крае пересчитали зарплаты учителям

Прокуратура Прикамья заставила провести перерасчет заработной платы учителям школы №3 в Полазне. Напомним, ранее стало известно об уменьшении зарплат педагогов после перехода на дистанционное обучение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, с начала 2022 г. вступил в силу новый порядок оплаты труда работников образовательных учреждений, утвержденный администрацией Добрянского городского округа, устанавливающий минимальную (базовую) тарифную ставку.

"Исполняя требования указанного документа, руководителями образовательных организаций округа принимались меры по приведению действующих локальных правовых актов в соответствие с данным порядком. Однако приказом директора указанной школы ошибочно принято решение о снижении базовой тарифной ставки, что повлекло за собой уменьшение размера заработной платы. В целях оперативного реагирования на нарушения трудовых прав учителей, прокурор внес представление главе администрации Добрянского городского округа, в отношении образовательного учреждения и руководителя инициирована процедура возбуждения дел об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства)", - говорится в сообщении прокуратуры.

Приказ отменен, зарплаты учителям пересчитали, также произведен расчет компенсации за просрочку выплат.

Кроме этого, в связи выявленным фактом нарушения трудового законодательства, прокуратурой города организованы проверочные мероприятия во всех образовательных организациях округа