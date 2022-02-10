10 Февраля 2022
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Экономика В России
электронные сигареты, вейп (2018) | Фото: rtr.md

На одноразовые вейпы и жидкость для них могут ввести акциз

В Госдуму внесут законопроект о введении акциза на одноразовые вейпы и жидкость для них. Правительство концептуально поддержало эту инициативу, передает ТАСС.

"Законопроектом устанавливается порядок обложения акцизом электронных систем доставки никотина одноразового использования, предусматривающий в отношении таких систем комбинированную ставку акциза, включающую установленную ставку акциза за каждую единицу устройства и установленную ставку акциза за каждый миллилитр жидкости, содержащейся в таком устройстве и неотделимой от него", - говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что дополнительные доходы бюджета в результате составят более 1 млрд руб. в год за счет акциза.

Теги: вейп, акциз, никотин, законопроект, госдума



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