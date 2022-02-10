В ВОЗ сообщили о прогрессе в процессе регистрации "Спутника V"

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о прогрессе в регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

По ее словам, процесс включения препарата в перечень средств для использования в чрезвычайных ситуациях возобновлен. Подписаны все необходимые юридические документы.

"Я не могу предположить, когда оценка будет завершена, но я знаю, что процесс продвигается вперед", - сказала Вуйнович "Известиям".

9 февраля директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ВОЗ неизбежно зарегистрирует вакцину "Спутник V". По его данным, все необходимые документы уже переданы, пишет Regnum.

В январе Гинцбург сообщил, что инспекторы ВОЗ должны посетить Россию до конца зимы в рамках процесса по одобрению вакцины.