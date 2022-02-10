Минздрав Новосибирской области контролирует организацию работы поликлиник, перешедших на дистанционное консультирование пациентов с легким течением COVID-19

10 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Новосибирская область
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Минздрав Новосибирской области контролирует организацию работы поликлиник, перешедших на дистанционное консультирование пациентов с легким течением COVID-19

Министерство здравоохранения Новосибирской области провело проверку организации нового формата работы с инфекционными больными, передает корреспондент Накануне.RU. Согласно приказа Минздрава РФ и постановления главного санитарного врача России, сейчас допускается дистанционное ведение пациентов с коронавирусной инфекцией, оформление листка нетрудоспособности без посещения клиники и выписка с больничного после 7 дней болезни без ПЦР-теста.

Таким образом, теперь пациентов с бессимптомным или легким течением болезни можно вести удаленно. При этом врачи по-прежнему осуществляют выезд к пациенту на дом в случае необходимости.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова отмечает, что принцип работы амбулаторного звена изменился кардинально. "Если на прошлой неделе мы даже при легком течении [заболевания] приглашали пациентов открыть или закрыть больничные в отдельные кабинеты, выделенные в зонах для больных с респираторными проявлениями, то после внесения изменений в федеральные нормативы наши регистраторы и операторы перестроили свою работу, изменена логистика, выделены подразделения для работы в дистанционном режиме", – отметила Елена Аксенова.

В Новосибирской области любые обращения пациентов с симптомами ОРВИ принимают по единому стандарту: в поликлиниках и по телефону единой регистратуры 122. Для операторов разработан чек-лист, который позволяет предварительно оценить "тяжесть" пациента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

"Регистратор отмечает основные параметры при опросе – результаты [ПЦР-] тестирования, температуру, выдан ли больничный лист, осматривался ли пациент [ранее]. Это все фиксируется в единой информационной системе – не важно, из какого источника пациент оформил обращение за медицинской помощью: 122, личный кабинет, call-центр поликлиники", – пояснила замминистра.

колл-центр, дистанционная медицина, консультирование, горячая линия, коронавирус(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Таким образом, регистратор по универсальному алгоритму как бы "сортирует" пациентов с учетом их симптомов, возраста и анамнеза. Вызовы на дом оформляют к тем обратившимся, у кого болезнь протекает в среднетяжелой форме, к пожилым людям и маленьким детям. Других пациентов могут передать на дистанционный мониторинг даже без первичного осмотра. Елена Аксёнова подчеркивает: к тем, кому это действительно необходимо, врач по-прежнему придет домой.

Заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова накануне лично проверяла работу поликлиники №17 в городе Новосибирске. Здесь в call-центре работают два оператора, которые отвечают только на входящие звонки. При этом, регистратура расположена отдельно и, соответственно, пациентов, которые пришли на прием, консультируют другие люди. В поликлиниках в обязательном порядке сохраняются «красные зоны». В первую очередь для тех, кто болеет легко, но все же хочет, чтобы его осмотрел врач. Здесь же берут мазки для ПЦР-теста.

На прошлой неделе в поликлинике № 17 после жалоб на скопление пациентов расширили «красную зону», отдав под нее еще один этаж правого крыла здания. Теперь в коридорах практически пусто, хотя некоторые люди по-прежнему приходят самостоятельно, без записи. Главный врач поликлиники Елена Башурова отметила, что количество обращений на прошлой неделе выросло минимум в пять раз: «Если раньше одних мазков, в среднем, было около 100 [в день], то на той неделе мы брали по 650 мазков. И вызовов у нас [обычно] идет 120-180 в рабочие дни, в [минувшее] воскресенье мы зафиксировали 300 вызовов, а в [этот] понедельник – 650. Во вторник – 440».

В кабинете дистанционного мониторинга поликлиники № 17 работают заведующие двумя терапевтическими отделениями. Врачи видят всех пациентов своей поликлиники, которые call-центр или единая регистратура 122 передают на дистанционный мониторинг, и звонят каждому, чтобы детально оценить состояние, назначить лечение и открыть больничный. После консультации врач решает – отправить инфекционную бригаду на дом или оставить пациента на аудиоконтроле. Тем, кто болеет легко, регулярно звонит робот или живой человек – опрашивает, нет ли ухудшения. Если в процессе лечения появляются тревожные симптомы – к пациенту отправят врача, чтобы не пропустить осложнения. Больные могут и сами набрать номер такого кабинета, если им станет хуже.

Теги: поликлиники, дистанционное консультирование, коронавирус, пцр-тесты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3597

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети