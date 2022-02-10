Минздрав Новосибирской области контролирует организацию работы поликлиник, перешедших на дистанционное консультирование пациентов с легким течением COVID-19

Министерство здравоохранения Новосибирской области провело проверку организации нового формата работы с инфекционными больными, передает корреспондент Накануне.RU. Согласно приказа Минздрава РФ и постановления главного санитарного врача России, сейчас допускается дистанционное ведение пациентов с коронавирусной инфекцией, оформление листка нетрудоспособности без посещения клиники и выписка с больничного после 7 дней болезни без ПЦР-теста.

Таким образом, теперь пациентов с бессимптомным или легким течением болезни можно вести удаленно. При этом врачи по-прежнему осуществляют выезд к пациенту на дом в случае необходимости.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова отмечает, что принцип работы амбулаторного звена изменился кардинально. "Если на прошлой неделе мы даже при легком течении [заболевания] приглашали пациентов открыть или закрыть больничные в отдельные кабинеты, выделенные в зонах для больных с респираторными проявлениями, то после внесения изменений в федеральные нормативы наши регистраторы и операторы перестроили свою работу, изменена логистика, выделены подразделения для работы в дистанционном режиме", – отметила Елена Аксенова.

В Новосибирской области любые обращения пациентов с симптомами ОРВИ принимают по единому стандарту: в поликлиниках и по телефону единой регистратуры 122. Для операторов разработан чек-лист, который позволяет предварительно оценить "тяжесть" пациента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

"Регистратор отмечает основные параметры при опросе – результаты [ПЦР-] тестирования, температуру, выдан ли больничный лист, осматривался ли пациент [ранее]. Это все фиксируется в единой информационной системе – не важно, из какого источника пациент оформил обращение за медицинской помощью: 122, личный кабинет, call-центр поликлиники", – пояснила замминистра.

Таким образом, регистратор по универсальному алгоритму как бы "сортирует" пациентов с учетом их симптомов, возраста и анамнеза. Вызовы на дом оформляют к тем обратившимся, у кого болезнь протекает в среднетяжелой форме, к пожилым людям и маленьким детям. Других пациентов могут передать на дистанционный мониторинг даже без первичного осмотра. Елена Аксёнова подчеркивает: к тем, кому это действительно необходимо, врач по-прежнему придет домой.

Заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова накануне лично проверяла работу поликлиники №17 в городе Новосибирске. Здесь в call-центре работают два оператора, которые отвечают только на входящие звонки. При этом, регистратура расположена отдельно и, соответственно, пациентов, которые пришли на прием, консультируют другие люди. В поликлиниках в обязательном порядке сохраняются «красные зоны». В первую очередь для тех, кто болеет легко, но все же хочет, чтобы его осмотрел врач. Здесь же берут мазки для ПЦР-теста.

На прошлой неделе в поликлинике № 17 после жалоб на скопление пациентов расширили «красную зону», отдав под нее еще один этаж правого крыла здания. Теперь в коридорах практически пусто, хотя некоторые люди по-прежнему приходят самостоятельно, без записи. Главный врач поликлиники Елена Башурова отметила, что количество обращений на прошлой неделе выросло минимум в пять раз: «Если раньше одних мазков, в среднем, было около 100 [в день], то на той неделе мы брали по 650 мазков. И вызовов у нас [обычно] идет 120-180 в рабочие дни, в [минувшее] воскресенье мы зафиксировали 300 вызовов, а в [этот] понедельник – 650. Во вторник – 440».

В кабинете дистанционного мониторинга поликлиники № 17 работают заведующие двумя терапевтическими отделениями. Врачи видят всех пациентов своей поликлиники, которые call-центр или единая регистратура 122 передают на дистанционный мониторинг, и звонят каждому, чтобы детально оценить состояние, назначить лечение и открыть больничный. После консультации врач решает – отправить инфекционную бригаду на дом или оставить пациента на аудиоконтроле. Тем, кто болеет легко, регулярно звонит робот или живой человек – опрашивает, нет ли ухудшения. Если в процессе лечения появляются тревожные симптомы – к пациенту отправят врача, чтобы не пропустить осложнения. Больные могут и сами набрать номер такого кабинета, если им станет хуже.