Правительство будет ежедневно контролировать запасы вакцин и препаратов от COVID-19

Эпидемия коронавируса бушует в стране уже два года, но только сейчас правительство начало отслеживать наличие препаратов и вакцин от COVID-19 в ежедневном режиме. Поручение было дано Минздраву и Росздравнадзору, пишет "Коммерсант".

Наличие препаратов и вакцин будут отслеживать на уровне регионов и в отдельных организациях, посчитают расход за сутки, оставшийся объем и динамику использования. Также будут вестись подсчеты списанных вакцин и тех, у которых истекает срок годности.

Ранее Общероссийский народный фронт сообщал о жалобах нескольких регионов на отсутствие бесплатных лекарств для амбулаторных пациентов.