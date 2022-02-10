10 Февраля 2022
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Общество В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Правительство будет ежедневно контролировать запасы вакцин и препаратов от COVID-19

Эпидемия коронавируса бушует в стране уже два года, но только сейчас правительство начало отслеживать наличие препаратов и вакцин от COVID-19 в ежедневном режиме. Поручение было дано Минздраву и Росздравнадзору, пишет "Коммерсант".

Наличие препаратов и вакцин будут отслеживать на уровне регионов и в отдельных организациях, посчитают расход за сутки, оставшийся объем и динамику использования. Также будут вестись подсчеты списанных вакцин и тех, у которых истекает срок годности.

Ранее Общероссийский народный фронт сообщал о жалобах нескольких регионов на отсутствие бесплатных лекарств для амбулаторных пациентов.

Теги: запас вакцин, лекарства, правительство, контроль, мониторинг



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