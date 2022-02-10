СМИ: Жириновского подключили к ИВЛ

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в партии.

Еще один источник издания рассказал, что состояние политика критическое, никаких гарантий никто не дает.

Mash пишет, что ситуация осложняется диабетом. "Организм не держит сахар, поэтому Жириновскому колют инсулин", - сообщил телеграм-канал.

По информации Mash, у политика прогрессирует дыхательная недостаточность, сатурация 90–91%. Правое легкое поражено примерно на 30%, левое на 50%, но площадь заражения увеличивается.

СМИ сообщают, что Жириновский мог заразиться ковидом еще две недели назад. Эпатажный политик до последнего момента мог скрывать информацию о своей болезни, опасаясь посеять сомнения в рядах сторонников вакцинации.

Сам Жириновский заявлял о том, что уже восемь раз поставил прививки от коронавируса, и постоянно агитировал за различные карантинные мероприятия.