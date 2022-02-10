10 Февраля 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2022) | Фото: пресс-служба офиса президента Украины

Зеленский отказался отменить воинский учет женщин

Украинский президент Владимир Зеленский ответил фактически отказом на петицию граждан с требованием отменить воинский учет женщин.

Напомним, в конце 2021 года почти всех женщин до 60 лет на Украине обязали в течение года пройти медкомиссию и стать на учет в военкоматах под предлогом вероятной "войны с Россией", в том числе беременных и с малолетними детьми. За год до этого Зеленский заявил, что "мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины".

По результатам рассмотрения петиции Зеленский лишь "обратился к министру обороны Алексею Резникову о необходимости обязательного уточнения ряда вопросов, связанных с воинским учетом женщин", сообщает пресс-служба офиса президента. В частности, речь идет об уточнении перечня специальностей и профессий, по которым женщин ставят на учет.

В качестве подачки гражданам Зеленский признал, что их могло возмутить также "отсутствие четко прописанной процедуры постановки их на воинский учет". Он поставил задачу разработать "общественно приемлемый подход" к административному наказанию тех женщин, которые не стали на воинский учет.

Правда, из-за общественного возмущения в конце января Минобороны Украины разработало новую редакцию приказа о взятии на воинский учет женщин, несколько сократив список профессий, по которым женщин заставляют стать на учет.

Интересно, что супругу Зеленского украинцы атаковали в соцсетях вопросом, будет ли она становиться на воинский учет, но она ничего не ответила. В офисе Зеленского по запросам СМИ ответа на этот вопрос также не дали.

Теги: украина, воинский учет, женщины, владимир зеленский



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