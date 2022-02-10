В южноуральском городе все гинекологи ушли на больничный

В Троицке на больничный ушли все врачи женской консультации. Беременных женщин будут принимать акушерки, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация о болезни врачей появилась 3 февраля. На странице в соцсети учреждения сообщили, что в женской консультации остался один врач, по совместительству заведующая.

"Прием только беременных и экстренных больных. Остальные врачи на больничном, на неопределенное время", - говорилось в сообщении.

8 февраля в медучреждении сообщили, что все врачи находятся на больничном и приема гинекологических больных нет. На следующий день в женской консультации уточнили, что беременных женщин, пока нет врачей, будут принимать акушерки.