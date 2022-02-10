10 Февраля 2022
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Происшествия Свердловская область
гадалка колдунья магия (2007) | Фото: www.newizv.ru

Житель Сысерти убил бывшую жену и отправился к гадалке подтвердить факт смерти

44-летний житель Сысерти признан виновным в убийстве своей бывшей супруги. От обычной "бытовухи" историю отличает желание обвиняемого проверить факт смерти не лично на месте преступления, а путем обращения к гадалке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, трагедия произошла в начале мая 2021 года. Тогда подсудимый, будучи пьяным, пришел к бывшей жене в арендуемую ею квартиру. В ходе конфликта мужчина взялся за кухонный нож и нанес своей жертве несколько ранений, от чего та, после ухода бывшего, скончалась.

Не до конца уверенный в том, завершил ли он свое дело, подсудимый отправился в дом матери, где и попросил обратиться к знакомой гадалке.

"Ныне уже осуждённый гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство и разбойное нападение. При общении с оперуполномоченными территориального ОВД, задержанный рассказал полицейским некоторые мистические детали этой криминальной истории. По его словам, после нанесения ножевых ранений потерпевшая была еще жива, но оказывать какую-либо помощь экс-супруге он не стал. Вместо этого с орудием преступления убийца вышел на улицу, где поспешил выбросить окровавленный нож в один из мусорных баков. Придя домой к своей матери, подсудимый рассказал ей о случившемся и, поскольку не до конца был уверен в смерти потерпевшей, попросил свою родительницу позвонить гадалке и выяснить у нее, жива ли его бывшая жена. Мать связалась со знакомой ворожеей, а та, кинув карты, сказала, что потерпевшая жива. Это пророчество успокоило злоумышленника, но в своем заблуждении он пребывал недолго", - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В то время, пока подсудимый прибегал к помощи гадалки, тело убитой обнаружила собственница квартиры, которая долгое время не могла дозвониться до арендатора жилья. После этого женщина обратилась в полицию, которая и вышла на след преступника и уже на следующий день явилась к нему для задержания.

"Когда к нему нагрянули сыщики уголовного розыска, он сразу же понял, что карты ошибались, когда "говорили", что с женщиной все в порядке. Отпираться было бессмысленно, поэтому злодей признался в содеянном. Теперь по приговору суда ему предстоит длительное заточение в одном из учреждений пенитенциарной системы. Это, как говорится, к гадалке не ходи", - отметил полковник Горелых.

После осмотра места происшествия, записей с камер наружного видеонаблюдения и множества экспертиз, вина уральца была доказана. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с последующим ограничением свободы на 2 года.

Теги: гадалка, убийство, Сысерть



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