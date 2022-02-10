Замглавы Вологодской области про нерадивых чиновников: "При Сталине уже бы расстреляли. И правильно бы сделали"

Высказывание замглавы Вологодской области Михаила Глазкова о Сталине и чиновниках обсуждают в соцсетях и СМИ.

На совещании по выполнению нацпроектов Глазков эмоционально высказался о некачественной, на его взгляд, реализации одного из инвестпроектов.

"При Иосифе Виссарионовиче (Сталине - прим.ред.) в 30-е годы уже бы расстреляли с родственниками и семьями. И правильно бы сделали", - цитируют Глазкова "Новые известия".

Сам Глазков комментировать высказывание не стал, его помощник сказал изданию "7х7": "Проходило заседание межведомственной комиссии, и рассматривались приоритетные инвестиционные проекты. По проекту, о котором шла речь, не выполняют заявленные показатели и работают не очень эффективно. Разговор был длинный. Фраза была вырвана из контекста".