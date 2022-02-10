Toyota в Онтарио приостановит работу завода из-за протестов

Завод японского автоконцерна Toyota Motor в канадской провинции Онтарио приостановит работу на фоне ситуации с протестами против коронавирусных ограничений.

Решение было приятно из-за сбоя поставок комплектующих после того, как протестующие заблокировали движение по мосту Амбассадор, соединяющему Канаду и США.

Как отмечает Regnum, Toyota в Канаде является основной производственной площадкой компании в Северной Америке.

Акция протеста дальнобойщиков против обязательной вакцинации и коронавирусных ограничений "Конвой свободы" началась в Оттаве 29 января. Участники требуют отменить новый пакет ограничительных мер, который предусматривает для невакцинированных 14-дневный карантин после возращения из США.

Как сообщалось, полиция Оттавы призвала протестующих немедленно разойтись. Несогласным угрожают арестами, конфискацией автомобилей и возможным запретом на пересечение границы с США. Однако дальнобойщики намерены оставаться на улицах столицы до полной отмены ковидных ограничений.