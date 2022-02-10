Путин велел российским дипломатам добиться от США и НАТО юридических гарантий безопасности

Владимир Путин поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником. Но в его послании были не только праздничные обороты.

"Обстановка в мире становится всё более турбулентной и напряжённой. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь – добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закреплённых гарантий безопасности нашей страны. И конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка", - наказал Путин российским дипломатам.

Президент выразил уверенность, что МИД будет и впредь трудиться с полной отдачей, делать всё возможное для укрепления позиций России на мировой арене.