Четыре дома на Эльмаше отказались от участия в КРТ

Сразу четыре дома на Эльмаше отказались от участия в программе Комплексного развития территорий (КРТ). Как в ходе брифинга сообщил замначальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Екатеринбурга Григорий Сурганов, речь идет об участке на улице Краснофлотцев.

Таким образом, из-за решения жителей домов Шефская,10/Краснофлотцев,34; Краснофлотцев,36; Донская,7 и Шефская,47, границы в отношении данной площадки будут изменены. По словам Сурганова, причиной нежелания участвовать в КРТ, могли послужить неизвестные, которые, вероятно, ходили по квартирам и дезинформировали граждан о сути программы.

"Жителям, которые проголосовали за участие в КРТ, предлагаю не обсуждать условия своего расселения с разными непонятными людьми. Сейчас у нас по плану будет принято решение, после опубликуем документы, с которыми жители смогут ознакомиться , будет проведен аукцион, где определится девелопер, который будет развивать территорию. Уверен, некоторые будут ходить по квартирам. Улица Краснофлотцев, вероятно, подверглась этому влиянию, и как раз из-за этого мы и недосчитались некоторых голосов - люди просто не поняли (суть программы)", - пояснил представитель мэрии.

Он также добавил, что повторной беседы с гражданами, отказавшимся от КРТ, проводиться не будет, поскольку администрация уважает желание горожан оставаться в своих квартирах. Именно поэтому вышеупомянутые дома будут исключены их программы комплексного развития территории.

При этом жители домов в квартале улиц Шефской - Энтузиастов - Баумана, а также в квартале улицы Донбасской - переулков Черниговского - Суворовского, выразили 100% согласие на участие в программе. К процедуре аукциона мэрия планирует приступить уже в следующем месяце.

Напомним, что в 2022 году под КРТ предполагается отдать еще пять территорий Екатеринбурга. На данный момент ведется поиск этих территорий, однако уже известно, что рассматриваются такие районы, как Железнодорожный и Орджоникидзевский.