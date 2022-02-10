Четыре дома на Эльмаше отказались от участия в КРТ

10 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Район в границах улиц Баумана – Шефской – Энтузиастов – Донской в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Четыре дома на Эльмаше отказались от участия в КРТ

Сразу четыре дома на Эльмаше отказались от участия в программе Комплексного развития территорий (КРТ). Как в ходе брифинга сообщил замначальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Екатеринбурга Григорий Сурганов, речь идет об участке на улице Краснофлотцев.

Таким образом, из-за решения жителей домов Шефская,10/Краснофлотцев,34; Краснофлотцев,36; Донская,7 и Шефская,47, границы в отношении данной площадки будут изменены. По словам Сурганова, причиной нежелания участвовать в КРТ, могли послужить неизвестные, которые, вероятно, ходили по квартирам и дезинформировали граждан о сути программы.

"Жителям, которые проголосовали за участие в КРТ, предлагаю не обсуждать условия своего расселения с разными непонятными людьми. Сейчас у нас по плану будет принято решение, после опубликуем документы, с которыми жители смогут ознакомиться , будет проведен аукцион, где определится девелопер, который будет развивать территорию. Уверен, некоторые будут ходить по квартирам. Улица Краснофлотцев, вероятно, подверглась этому влиянию, и как раз из-за этого мы и недосчитались некоторых голосов - люди просто не поняли (суть программы)", - пояснил представитель мэрии.

Он также добавил, что повторной беседы с гражданами, отказавшимся от КРТ, проводиться не будет, поскольку администрация уважает желание горожан оставаться в своих квартирах. Именно поэтому вышеупомянутые дома будут исключены их программы комплексного развития территории.

При этом жители домов в квартале улиц Шефской - Энтузиастов - Баумана, а также в квартале улицы Донбасской - переулков Черниговского - Суворовского, выразили 100% согласие на участие в программе. К процедуре аукциона мэрия планирует приступить уже в следующем месяце.

Напомним, что в 2022 году под КРТ предполагается отдать еще пять территорий Екатеринбурга. На данный момент ведется поиск этих территорий, однако уже известно, что рассматриваются такие районы, как Железнодорожный и Орджоникидзевский.

Теги: Эльмаш, КРТ, дома, отказ, участие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3596

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети