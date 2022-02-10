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Общество В России
(2005) | Фото: Накануне.ru

В РЖД при 90% вакцинированных ковид выкашивает тысячи сотрудников

В ОАО "РЖД" заявили, что обеспокоены большим ростом заболеваемости ковидом среди сотрудников, особенно среди локомотивных бригад. Число заболевших уже превышает резерв в два-три раза. Ежесуточный прирост заболеваемости составляет около 2 тыс. случаев, что затрудняет работу компании, сообщает "Интерфакс".
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Отмечается, что особенно сильно "омикрон" ударил по железным дорогам в Центральной части России. Чтобы компенсировать недостаток локомотивных бригад, командируются бригады из других депо. Пересмотрена также технология обслуживания поездов, в ряде случаев работникам велели отложить отпуска.

Агентство, однако, "забыло" упомянуть о том, какой процент сотрудников компании вацинирован. Ведь именно "Интерфакс" совсем недавно, 19 января, сообщал, что привито более 88% коллектива РЖД, а иммунитет сформирован у 93% сотрудников, то есть коллективный иммунитет достигнут с лихвой.

Всего в РЖД около 700 тыс. сотрудников. Интересно сравнить текущую заболеваемость в компании с таковой по России в целом. В РЖД она составляет 2,5-3 на 1000 человек в день, в России - около 1,2. То есть при почти стопроцентной вакцинации и коллективном иммунитете в РЖД заболеваемость в 2-2,5 раза выше, чем в среднем по России при уровне вакцинации среди взрослых 67%. При этом в тех регионах России, где вакцинировано минимальное количество населения, заболеваемость в среднем такая же, как и в самых привитых (иногда ниже, хотя из-за большой разницы по регионам этот статистический факт имеет небольшую достоверность).

Что касается смертности, то таких данных по РЖД нет, а в России по регионам никакой статистически значимой разницы между самыми привитыми и самыми непривитыми регионами по избыточной смертности тоже нет.

Теги: РЖД, ковид, заболеваемость, вакцинация, коллективный иммунитет



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