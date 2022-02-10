Американец Нейтан Чен стал олимпийским чемпионом в фигурном катании с мировым рекордом

Новым олимпийским чемпионом в одиночном мужском фигурном катании стал американец Нейтан Чен. Во время исполнения произвольной программы он установил мировой рекорд, получив за прокат 113,97 балла. Немногочисленные зрители и команды других стран аплодировали звезде стоя.

"Серебро" и "бронзу" Олимпиады в этом виде спорта забирают японцы Юма Кагияма и Шома Уно соответственно. Олимпийский чемпион 2018 года Юдзуру Ханю в этот раз стал только четвертым.

Российские фигуристы выступили в личном первенстве не лучшим образом. Евгений Семененко занял восьмое место, Марк Кондратюк – 15-е, Андрей Мозалев – 19-е.

Евгений Семененко так прокомментировал свое выступление в беседе с пресс-службой ОКР: "Я считаю, что с прокатами я справился. Короткая программа вообще сложилась наилучшим образом для меня, в произвольной программе все-таки думаю, что тоже справился, несмотря на небольшие помарки на первом прыжке мне удалось докатать программу до конца, выполнить все оставшиеся элементы. В целом, очень доволен этим стартом и рад, что именно тут мне представилась возможность показать свой лучший результат в сезоне. Сегодня я в первую очередь настраивался именно на свой прокат, хотел это сделать для себя, "в кайф", в свое удовольствие. Я очень рад, что мне удалось покататься с такими величайшими спортсменами как Юдзуру Ханю, тут нет слабых спортсменов. Олимпийские Игры - высочайшая ступень для каждого спортсмена, рад, что получил такой опыт. Сейчас прежде всего отдохнуть и спину подлатать, а дальше посмотрим! Если честно, тот факт, что я обошел Ханю в короткой программе, считаю случайностью. Юдзуру, даже откатав с двумя элементами из трех в короткой программе, получает такие огромные баллы - и получает их заслуженно. Он величайший фигурист и для меня гордость кататься здесь с такими легендарными спортсменами".