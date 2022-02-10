Сенат США рассматривает новые санкции против России из-за "кибератак" на Украину

Комитет сената США по иностранным делам рассматривает возможность введения санкций в отношении России за якобы совершенные Москвой кибератаки против Украины. Об этом сообщает издание Politico.

Ряд сенаторов настаивает на включении санкций за "кибератаки" в более широкий законопроект. Он предусматривает меры против России на случай "вторжения" на Украину, пишет Regnum.

Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что США могут ввести персональные ограничения в отношении президента России Владимира Путина при вторжении на Украину. В Сенат Конгресса США был внесен законопроект "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". Он предполагает введение персональных санкций против Путина. В черный список также попали российские высокопоставленные лица, министры и чиновники.