10 Февраля 2022
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Политика За рубежом
санкции (2014) | Фото:

Сенат США рассматривает новые санкции против России из-за "кибератак" на Украину

Комитет сената США по иностранным делам рассматривает возможность введения санкций в отношении России за якобы совершенные Москвой кибератаки против Украины. Об этом сообщает издание Politico.

Ряд сенаторов настаивает на включении санкций за "кибератаки" в более широкий законопроект. Он предусматривает меры против России на случай "вторжения" на Украину, пишет Regnum.

Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что США могут ввести персональные ограничения в отношении президента России Владимира Путина при вторжении на Украину. В Сенат Конгресса США был внесен законопроект "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". Он предполагает введение персональных санкций против Путина. В черный список также попали российские высокопоставленные лица, министры и чиновники.

Теги: сенат сша, санкции, кибератаки, украина, россия



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