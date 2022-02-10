В Пермском крае мужчина получил шесть лет "строгача" за намеренное заражение ВИЧ несовершеннолетней

В Чусовом 36-летний мужчина намеренно заразил несовершеннолетнюю девушку ВИЧ-инфекцией. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР региона.

Зная о возрасте своей знакомой и о своем диагнозе, он вступил с ней в интимные отношения и заразил ВИЧ.

По решению суда он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16- летнего возраста) и ч. 3 ст. 122 УК РФ (заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, совершенное в отношении несовершеннолетней).

Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Судом удовлетворен гражданский иск в счет компенсации морального вреда потерпевшей на сумму миллион рублей.