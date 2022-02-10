10 Февраля 2022
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Происшествия Свердловская область За рубежом
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

ФСБ: у лжеминера екатеринбургских школ был опытный "куратор" из-за рубежа

Спецслужбы сообщили новые подробности о предполагаемом лжеминере екатеринбургских школ и торговых центров.

Напомним, на этой неделе полиция и ФСБ нашли виновника "минирования" части школ города, из-за которого 12 января практически все ученики уральской столицы были вынуждены стоять утром на морозе. Выяснилось, что лжеминером оказался 14-летний подросток, ученик девятого класса одной из гимназий Ленинского района.

Новые подробности сообщили в управлении ФСБ России по Свердловской области. По данным ведомства, задержанный юноша был участником одного из тематических сетевых сообществ в интернет-мессенджере. В группе обсуждались способы и результаты совершенных лжеминирований.

Эвакуация школьников гимназии №161 и школы №65 в Екатеринбурге(2022)|Фото: Инцидент Екатеринбург / t.me/incekb

"Летом 2021 года у молодого человека появился опытный "куратор" из-за рубежа, который обучал его рассылке сообщений о якобы заложенных бомбах с использованием анонимайзеров. После каждой совершенной рассылки лжеминер отправлял своему наставнику отчет: ссылки на публикации в средствах массовой информации о произошедших лжеминированиях. Это свидетельствовало, что цель атаки была достигнута", - отмечают в УФСБ.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в этой связи уральских родителей просят проявлять внимание к поведению подростков в сети. Бдительность следует обращать на резкие перемены в поведении ребенка, особенно если это связано с его увлечениями тематическими группами в социальных сетях, резкой сменой окружения и интересов.

Напомним, ранее родители уральских школьников поделились с Накануне.RU версиями о том, кто мог стоять за тревожными сообщениями, нарушавшими учебный процесс несколько дней подряд.

Теги: школы, минирование, ФСБ, куратор, Екатеринбург



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