10 Февраля 2022
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Экономика В России
рубли, деньги, купюры (2012) | Фото: ГУ МВД России пог. Москве

Большинству россиян накоплений на "черный день" хватит только на три месяца

Более 79% россиян обладают накоплениями на "черный день", но большинству хватит накопленных денег только на три месяца. Это данные исследования страховой компании "Росгосстрах Жизнь", банка "Открытие" и исследовательского центра А2.

Примечательно, что в прошлом году сбережения были не более, чем у половины респондентов.

58% тех, кто все же создает финансовую подушку, имеют накопления до 100 тыс. руб. Еще 38% накопили 100-300 тыс. руб. Только 2% имеют накопления 300 тыс. – 1 млн руб., и только 1,5% - более 1 млн руб., пишет РБК.

Также интересны оценки граждан по поводу времени, которое они смогут прожить на эти деньги. Так, 62% респондентов полагают, что накопленных средств им хватит в случае потери дохода на три месяца, 19% ожидают, что продержатся до полугода, 15% - до года.

Почти две трети из тех, кто отложил деньги, периодически используют их для покрытия бытовых расходов.  

Теги: накопления, черный день, россияне, подушка безопасности



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