10 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
Надпись &quot;За мир&quot; на льду городского пруда в Екатеринбурге (2022) | Фото: Ирина Скачкова

Организаторы митинга "За мир" позвали на акцию "Единую Россию"

Активисты партии "Гражданская инициатива" пригласили к участию в митинге "За мир" представителей всех партий, в том числе и "Единой России".

Как пояснила Накануне.RU председатель свердловского регионального отделения партии Ирина Скачкова, на фоне угрозы войны разногласия политических партий не должны иметь значения.

"Мы считаем, что борьба за мир имеет глобальное значение, при этом, политические разногласия людей, являющихся сторонниками мирных действий без насилия, не имеют значения на фоне угрозы войны. Мы понимаем, что это похоже на троллинг. Но это не провокация, может быть вызов "на слабо". Однако, перед надвигающейся угрозой, не могли поступить иначе. Считаем, что всем людям доброй воли необходимо объединиться, чтобы не допустить катастрофу", - заявила Скачкова.

Митинг "За мир и дружбу всех народов" был согласован и пройдет 12 февраля (в субботу) в Южном парке Екатеринбурга (метро "Ботаническая") в 14.00

Напомним, что несколько дней назад на льду городского пруда в Екатеринбурге появилась надпись "За мир", по всей видимости, вытоптанная активистами партии "Гражданская инициатива".

Теги: За мир, митинг, акция, Единая Россия, Екатеринбург



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