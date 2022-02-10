В четырех парках Екатеринбурга могут запретить вырубку деревьев и выгул собак

В Екатеринбургскую городскую думу поступил проект, предлагающий включить в перечень особо охраняемых природных территорий местного значения сразу четыре парка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕГД, речь идет о парке "Хвойный" (66,5 тысяч квадратных метров), сквере на Вознесенской горке (9,9 тысяч кв.м), парке имени Владислава Агафонова (12 тысяч кв.м) и сквере по улице Карла Либкнехта (4,6 тысяч "квадратов").

Теперь данный вопрос будет вынесен сначала на рассмотрение комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, а затем – на заседание Екатеринбургской городской думы.

Стоит отметить, что на сегодня в перечне особо охраняемых природных территорий местного значения находится 18 объектов. В них запрещена самовольная вырубка деревьев и кустарников, капитальное строительство, проезд и стоянка транспорта, а также выгул животных.

Напомним, что недавно в Екатеринбурге вернули плату за посещение городского Ботанического сада, который является ООПТ федерального значения.