Полиция Оттавы призвала протестующих немедленно разойтись

Федеральное правительство Канады до сих пор играет второстепенную роль в истории с "Конвоем свободы", ограничиваясь отправкой подкреплений полиции по просьбам местных властей.

Однако сегодня риторика изменилась. "Они [демонстранты], по сути, наступают на горло всем канадцам", — заявил Билл Блэр, федеральный министр по чрезвычайным ситуациям.

Тем не менее, федералы пока не решаются на то, чтобы решить затянувшееся стояние на столицах улицы в рамках объявленного режима ЧП. Федеральные структуры, власти провинции Онтарио и администрация Оттавы, будто лебедь, рак и щука, не могут сдвинуть воз "Конвоя свободы" со столичных улиц.

Полиция призывает протестующих немедленно очистить улицы. Несогласным угрожают арестами, конфискацией автомобилей и возможным запретом на пересечение границы с США. Недавно столичная полиция запросила подкрепление в 1800 человек, но когда оно прибудет и приступит разгону и задержаниям, пока неизвестно.

На этом фоне на парковке у комплекса федеральных зданий в Оттаве возник новый лагерь протестующих. Дальнобойщики намерены оставаться на улицах столицы до полной отмены ковидных ограничений.