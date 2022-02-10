Новый российский лоукостер Citrus получил сертификат эксплуатанта

Новый лоукостер Citrus, который создается компанией S7, получил сертификат эксплуатанта. Начать полеты бюджетный перевозчик планирует летом этого года, а продажи билетов начнутся весной.

"Сертификат эксплуатанта Citrus получила на базе юридического лица ООО "Глобус". На текущем этапе он необходим для настройки внутренних информационных систем авиакомпании и организации системы продаж", - сообщили в пресс-службе S7.

В парке новой авиакомпании будут А320neo, полученные прямо с завода Airbus.

В качестве первых базовых аэропортов авиакомпания выбрала аэропорты Казани и Омска. Рейсы Citrus будут связывать города России напрямую, минуя Москву и Санкт-Петербург.