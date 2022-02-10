Жителям Екатеринбурга предложат 6 вариантов единого проездного
С 15 февраля стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга увеличивается до 23 рублей, однако горожане могут приобрести единый проездной, стоимость поездки с которым будет немного ниже. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, воспользоваться проездным станет возможным уже с 1 марта. При этом граждане смогут выбрать один из наиболее привлекательных для себя тарифов.
Месяц поездок по новому электронному проездному билету на четырех видах транспорта:
- для организаций – 2900 рублей;
- для граждан – 2800 рублей;
- для студентов – 1900 рублей;
- для школьников – 1500 рублей.
- Электронный проездной билет для школьников на три вида транспорта (кроме метро) будет стоить 960 рублей.
Стоимость электронного проездного билета на месяц поездок на одном виде транспорта (автобус, трамвай, троллейбус):
- для граждан – 2230 рублей (кроме троллейбуса);
- для студентов – 1250 рублей (кроме троллейбуса);
- для школьников – 740 рублей.
Электронный проездной билет на три вида транспорта (кроме метро) с лимитом поездок на 60 дней с момента первой поездки:
- не более 20 поездок – 570 рублей;
- не более 40 поездок – 1 тысяча 120 рублей;
- не более 70 поездок – 1 тысяча 925 рублей.
Стоимость "электронного кошелька" на четыре вида транспорта:
- для граждан – 30 рублей за одну поездку в автобусе, трамвае или - троллейбусе, 32 рубля за одну поездку в метро;
- для студентов – 28,5 рубля за одну поездку;
- для школьников – 27,5 рубля за одну поездку.
Электронный пересадочный проездной билет на три вида транспорта (кроме трамвая) на 30 минут с момента начала первой поездки будет стоить 32 рубля. На четыре вида транспорта на 60 минут с момента начала первой поездки – 62 рубля.
Цена за электронный проездной билет для отдельных категорий граждан – пенсионеров:
- на четыре вида транспорта с лимитом поездок (не более 50) на месяц – 520 рублей;
- на три вида транспорта (кроме метро) в течение месяца – 970 рублей;
- "электронный кошелек" на четыре вида транспорта – 23 рубля за одну поездку.
"Мы предусмотрели пересадочный тариф на 60 минут в метрополитене, что позволит горожанам делать больше пересадок добираясь с одного конца города в другой и экономить на проезде, - отметил замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов. - Мы рассматриваем общественный транспорт как наиболее экономически привлекательный для наших горожан. Я думаю, что тарифы будут меняться только в лучшую сторону, для того, чтобы поездка была выгодной для пассажиров"