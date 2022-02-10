Жителям Екатеринбурга предложат 6 вариантов единого проездного

С 15 февраля стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга увеличивается до 23 рублей, однако горожане могут приобрести единый проездной, стоимость поездки с которым будет немного ниже. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, воспользоваться проездным станет возможным уже с 1 марта. При этом граждане смогут выбрать один из наиболее привлекательных для себя тарифов.

Месяц поездок по новому электронному проездному билету на четырех видах транспорта:

для организаций – 2900 рублей;

для граждан – 2800 рублей;

для студентов – 1900 рублей;

для школьников – 1500 рублей.

Электронный проездной билет для школьников на три вида транспорта (кроме метро) будет стоить 960 рублей.

Стоимость электронного проездного билета на месяц поездок на одном виде транспорта (автобус, трамвай, троллейбус):

для граждан – 2230 рублей (кроме троллейбуса);

для студентов – 1250 рублей (кроме троллейбуса);

для школьников – 740 рублей.

Электронный проездной билет на три вида транспорта (кроме метро) с лимитом поездок на 60 дней с момента первой поездки:

не более 20 поездок – 570 рублей;

не более 40 поездок – 1 тысяча 120 рублей;

не более 70 поездок – 1 тысяча 925 рублей.

Стоимость "электронного кошелька" на четыре вида транспорта:

для граждан – 30 рублей за одну поездку в автобусе, трамвае или - троллейбусе, 32 рубля за одну поездку в метро;

для студентов – 28,5 рубля за одну поездку;

для школьников – 27,5 рубля за одну поездку.

Электронный пересадочный проездной билет на три вида транспорта (кроме трамвая) на 30 минут с момента начала первой поездки будет стоить 32 рубля. На четыре вида транспорта на 60 минут с момента начала первой поездки – 62 рубля.

Цена за электронный проездной билет для отдельных категорий граждан – пенсионеров:

на четыре вида транспорта с лимитом поездок (не более 50) на месяц – 520 рублей;

на три вида транспорта (кроме метро) в течение месяца – 970 рублей;

"электронный кошелек" на четыре вида транспорта – 23 рубля за одну поездку.

"Мы предусмотрели пересадочный тариф на 60 минут в метрополитене, что позволит горожанам делать больше пересадок добираясь с одного конца города в другой и экономить на проезде, - отметил замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов. - Мы рассматриваем общественный транспорт как наиболее экономически привлекательный для наших горожан. Я думаю, что тарифы будут меняться только в лучшую сторону, для того, чтобы поездка была выгодной для пассажиров"