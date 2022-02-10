Сообщения о допинге у Валиевой являются спекуляцией - МОК

Глава пресс-службы МОК Марк Адамс призвал не распространять сплетни и слухи о допинге и российской фигуристке Камиле Валиевой.

"Я не собираюсь комментировать всевозможные домыслы. Вчера в срочном порядке у нас возникла ситуация, которая имеет юридические последствия. Я не собираюсь комментировать, потому что это было бы неуместно. Сообщения о потенциальном допинговом случае являются полностью спекулятивными", - заявил Адамс журналистам.

Также ситуацию не стали комментировать в ФФККР и тренерском штабе Этери Тутберидзе.

Накануне появились сообщения о том, что церемония награждения россиян за победу в командном турнире по фигурному катанию задерживается из-за сомнительной допинг-пробы одного из спортсменов. Позже выяснилось, что речь может идти о 15-летней Камиле Валиевой. Впрочем, позже российское издание, сообщившее о дисквалификации спортсменки и лишении команды "золота" удалило публикацию.