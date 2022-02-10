Высокопоставленный полицейский арестован по делу о взятках в Екатеринбурге

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД Екатеринбурга. Александр Темников, которого обвиняют в трех эпизодах взяточничества, арестован на 1 месяц 24 дня. Соответственно, в СИЗО он пробудет до 7 апреля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, по версии следствия, с 2018 по 2020 годы задержанный, будучи оперуполномоченным группы по контролю за оборотом наркотиков одного из районных отделов полиции, получил взятку в крупном размере. За это он не должен был привлекать к уголовной ответственности гражданина, уличенного в незаконном обороте наркотиков. Еще две взятки в значительном размере полицейский принял за аналогичную просьбу от другого гражданина, причастного к незаконному обороту наркотических средств.

Темников был отстранен от исполнения своих обязанностей. Если во время служебной проверки сведения о причастности к противоправной деятельности подозреваемого подтвердятся, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а также привлечен к установленной законом ответственности.