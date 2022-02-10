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Политика В России
Коллаж, Владимир Жириновский, вакцинация (2022) | Фото: Накануне.RU

Владимир Жириновский мог скрывать информацию о своей болезни

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский мог заразиться ковидом ещё две недели назад. Эпатажный политик до последнего момента мог скрывать информацию о своей болезни, опасаясь посеять сомнения в рядах сторонников вакцинации, пишут СМИ.

Сам Жириновский заявлял о том, что уже восемь раз поставил прививки от коронавируса, и постоянно агитировал за различные карантинные мероприятия. Свое решение не разглашать информацию он мотивировал тем, что всегда был одним из самых убежденных сторонников вакцинации.

По данным "Коммерсанта", после первой информации о заражении лидер ЛДПР просто ушёл на удалённый режим работы, но уже 2 февраля медики диагностировалли у него развивающуюся пневмонию и порекомендовали лечение в стационаре.

В данный момент, как сообщает издание, Жириновский находится в сознании и поддерживает связь со своими помощниками через три мобильных телефона. В то же время, в его палате постоянно дежурят врачи и приготовлен аппарат искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что у лидера ЛДПР поражено 50-75% легких.

Теги: Жириновский, ЛДПР, ковид



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