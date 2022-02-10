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Убийство водителя автобуса в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга (2020) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Для обвиняемого в убийстве водителя маршрутки в Екатеринбурге требуют 11,5 лет колонии

В Екатеринбурге завершено судебное следствие по уголовному делу об убийстве водителя маршрутного микроавтобуса. Прокуратура озвучила желаемый срок для обвиняемого жителя Зауралья.

Напомним, все случилось вечером 24 декабря 2020 года напротив одного из домов по проспекту Космонавтов. Водитель автобуса марки "Форд Транзит" получил огнестрельное ранение в голову и впоследствии умер в больнице. Стрелявший скрылся, установить по "горячим следам" его не удалось. В марте прошлого года подозреваемый был задержан у себя в квартире в городе Далматово Курганской области.

Как отмечали в полиции, в определенных кругах он известен по прозвищу "Череп". Позже выяснилось, что причиной преступления стала личная неприязнь на почве якобы оскорбительных высказываний водителя в адрес стрелка в среде их общих знакомых. А само убийство оказалось тщательно спланировано.

Убийство водителя автобуса в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Убийство водителя автобуса в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в ходе судебных прений гособвинитель попросил назначить обвиняемому 11,5 лет в исправительной колонии строгого режима. Сейчас в суде будет выступать сторона защиты.

Ранее сообщалось, что обвиняемому в убийстве водителя маршрутки в Екатеринбурге может грозить до 15 лет.

Теги: суд, водитель, прокуратура, Екатеринбург



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