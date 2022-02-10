10 Февраля 2022
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Коллаж, ребенок, коронавирус, вакцинация (2021) | Фото: Накануне.RU

ВОЗ: постковидный сидром у детей тяжелее, чем у взрослых

Постковидный синдром может протекать у детей тяжелее, чем у взрослых.

Как заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, он проявляется высокой температурой тела сыпью и другими поражениями кожи, пишут "Ведомости".

Напомним, у каждого третьего ребенка из-за несовершенства иммунитета наблюдается сочетание коронавируса с другими ОРВИ, сообщил журналистам замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Это путает карты врачам, - отметил инфекционист.

Теги: ВОЗ, коронавирус, дети



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