10 Февраля 2022
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Экономика В России
микрозаймы (2016) | Фото:Накануне.RU

СМИ: срок выдачи необеспеченных займов ограничат пятью годами

Срок потребительских кредитов в России могут ограничить пятью годами.

Как ожидается, это произойдет в 2022 году. При этом банки обяжут включать в расчет полной стоимости ссуд любые платежи в пользу кредитора и предлагать альтернативные варианты кредита без приобретения дополнительных услуг. 

Как сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, соответствующий проект закона может быть признан уже весной. Инициативу уже поддержали в Минфине и ЦБ. Банки и эксперты предупреждают, что принятие документа может привести к росту процентных ставок и снижению доступности кредитов для россиян, пишут "Известия".

Напомним, еще в 2019 году Минфин предложил законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита.

Теги: займы, кредиты



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