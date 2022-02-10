10 Февраля 2022
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Экономика В России
Коллаж, налоги (2021) | Фото: Накануне.RU

В России в 2021 году собрали 636,4 млрд руб. НДФЛ по повышенной ставке 15%

Бюджетная система России в прошлом году собрала 636,4 млрд руб. налога на доходы физических лиц по повышенной ставке 15%.

Как следует из материалов Федеральной налоговой службы, 636 млрд руб. — это сумма налоговых сборов с той части заработков граждан, которые превысили 5 млн руб. в течение 2021 года. Технически более 553 млрд руб. из этой суммы ушло в региональные бюджеты. По данным Минфина, для субъектов ничего не изменилось, эту сумму с высоких зарплат они собрали бы и так, как если бы шкала осталась плоской.

Реальные дополнительные поступления за счет введения прогрессивной шкалы составили 82,7 млрд руб. и пошли в федеральный бюджет, что на 38% больше, чем изначально прогнозировал Минфин, рассчитывавший собрать 60 млрд руб. в первый год действия прогрессии.

На 2022–2024 годы министерство заложило в закон о бюджете сборы в размере 79–90 млрд руб. с высоких доходов, сообщает РБК.

Напомним, ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявлял, что в ближайшие три года НДФЛ останется без изменений. Он объяснил это решение тем, что "крупные миллиардеры" все равно найдут способ, как обойти налогообложение, а средний класс от изменений пострадает.

Теги: НДФЛ, налоги



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