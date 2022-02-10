Найдены нарушения при строительстве трассы из Европы в Китай

Счетная палата России обратилась в Генеральную прокуратуру из-за признаков нарушения Земельного кодекса при изъятии земли под строительство трассы М-12 Москва — Казань.

Таковы результаты ревизии расходов на проектирование и строительство трасс, которые станут частью международного транспортного коридора Европа — Западный Китай, в том числе трассы М-12.

Обращение касается изъятия одного участка площадью 0,9 га во Владимирской области. Госкомпания "Автодор", с которой заключен договор на проектирование и строительство дороги, заплатила владельцу участка 6,4 млн руб. за счет бюджетных субсидий. Из них 3,7 млн руб. предназначены за жилой дом, не зарегистрированный в Росреестре. Однако аудиторы выяснили, что участок относился к землям для сельхозпроизводств, на которых нельзя размещать жилье.

Таким образом, строительство жилья на этом участке нарушает целевое использование земли, а выплата компенсации за него противоречит Земельному кодексу и "свидетельствует о наличии признаков причинения ущерба федеральному бюджету на указанную сумму".

По словам аудиторов, проектная и сметная документации по строительству М-12 не были утверждены вовремя, хотя средства при этом выделялись, сообщает РБК.

Ранее участники прошедшего в Совете федерации заседания круглого стола обсудили, каким проектам транспортной инфраструктуры должны быть выделены средства Фонда национального благосостояния.

Речь идет о претендентах на 2,5 трлн руб. на 2022–2024 годы, зарезервированных в ФНБ на новые проекты. По данным Министерства финансов, только три крупных транспортных проекта — продление автотрассы М-12 до Екатеринбурга, новый участок автобана Москва — Санкт-Петербург и строительство высокоскоростной магистрали по этому же маршруту — потребуют около 800 млрд руб.