Авиаперевозки в 2022 году могут обновить доковидный рекорд в России

Министерство транспорта России ожидает в 2022 году роста пассажиропотока отечественных авиаперевозчиков к допандемийному 2019 году.

Об этом заявил замруководителя ведомства Игорь Чалик. Его поддержал глава Росавиации Александр Нерадько, по словам которого, в текущем году показатели 2019 года будут преодолены. Однако о точных прогнозах чиновники не сообщили.

По словам Нерадько, авиакомпании РФ в январе 2022 года увеличили пассажиропоток на 46,5% относительно января прошлого года до более 8 млн человек. Средний по отрасли процент занятости кресел в первый месяц года вырос на 2,5 процентного пункта до 78,6%.

"А если откроются традиционные туристические маршруты, такие как Европа, то рост будет очень значительный", - отметил глава Росавиации, передает "Интерфакс".

Напомним, кабмин России прорабатывает вопрос корректировки демпфера по авиакеросину.

Инициативу профсоюза авиаторов и Федерации независимых профсоюзов об изменении механизма компенсаций авиакомпаниям по демпферу за рост цен на топливо поддержала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.