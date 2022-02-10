10 Февраля 2022
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Экономика В России
Самолет ЮТэйр (2021) | Фото: Накануне.RU

Авиаперевозки в 2022 году могут обновить доковидный рекорд в России

Министерство транспорта России ожидает в 2022 году роста пассажиропотока отечественных авиаперевозчиков к допандемийному 2019 году.

Об этом заявил замруководителя ведомства Игорь Чалик. Его поддержал глава Росавиации Александр Нерадько, по словам которого, в текущем году показатели 2019 года будут преодолены. Однако о точных прогнозах чиновники не сообщили.

По словам Нерадько, авиакомпании РФ в январе 2022 года увеличили пассажиропоток на 46,5% относительно января прошлого года до более 8 млн человек. Средний по отрасли процент занятости кресел в первый месяц года вырос на 2,5 процентного пункта до 78,6%.

"А если откроются традиционные туристические маршруты, такие как Европа, то рост будет очень значительный", - отметил глава Росавиации, передает "Интерфакс".

Напомним, кабмин России прорабатывает вопрос корректировки демпфера по авиакеросину.

Инициативу профсоюза авиаторов и Федерации независимых профсоюзов об изменении механизма компенсаций авиакомпаниям по демпферу за рост цен на топливо поддержала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Теги: авиаперевозки, авиация, авиакомпании



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