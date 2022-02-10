10 Февраля 2022
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Экономика В России
Уже с этого года Россия может начать закупки филиппинской сельскохозяйственной продукции (2017) | Фото: manilagateway

Ритейлеры столкнулись со сложностями с поставкой импортных овощей и фруктов

Российские магазины столкнулись с задержками поставок импортных овощей и фруктов.

Как говорят представители ритейлеров, по некоторым позициям уже есть дефицит товаров. В портах в ожидании проверок Роспотребнадзора скопились сотни контейнеров с апельсинами, виноградом, перцем, гранатами и другими овощами и фруктами. Отмечается, что длительное оформление товара приводит к его порче и дополнительным затратам на хранение.

Такая ситуация сложилась из-за усиления контроля Роспотребнадзора над ввозом овощей, фруктов и прочей сельхозпродукции. В результате товары стали дольше проходить таможню, чаще, чем раньше, уходить на карантин и досмотры. В итоге такая продукция может находиться в пути до восьми дней дольше.

Небольшие задержки поставок импортных апельсинов, лимонов, грейпфрутов, турецких мандаринов, пишут "Ведомости".

Тем временем, российские ритейлеры согласились ограничить свои наценки на продукты. Речь идет об отдельных позициях  каждой из категорий социально значимых продовольственных товаров, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

Теги: Ритейлеры, овощи, фрукты



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