10 Февраля 2022
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Общество В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Более 70% российских учителей работают на ставке ниже МРОТа

В России 76% учителей, что составляет 816 тыс. человек получают оклад ниже минимального размера оплаты труда.

Об этом стало известно из презентации врио директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Максима Костенко на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

В прошлом году МРОТ составлял 12 тыс. 792 руб., а с 1 января текущего года был увеличен до 13 тыс. 890 руб.

Согласно данным Минпросвещения, в 15 субъектах ставка меньше 7,5 тыс. руб. Еще в 32 регионах этот показатель составляет от 7,5 тыс. до 10 тыс. руб., в 10 регионов – от 10 тыс. до 15 тыс. руб., а в 23 субъектах России эта цифра составляет от 10 тыс. до 12 тыс. руб. При этом только в пяти регионах ставка учителей выше 15 тыс. руб.

Согласно данным Росстата, средняя зарплата учителя по всей России за 2021 год составляла 45 тыс. 832 руб., пишут "Ведомости".

Теги: МРОТ, учителя, образование, зарплаты



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