ВВП России увеличился на 4,6% по итогам 2021 года

Внутренний валовой продукт (ВВП) России вырос на 4,6% в 2021 году.

Как следует из обзора "О текущей ситуации в российской экономике" Минэкономики, рост полностью компенсировал снижение на 2,7%, которое было отмечено в 2020 году.

В сообщении сказано, в декабре годовой рост ВВП сохранялся на высоких уровнях: 4,3% г/г (после 5,3% г/г в ноябре, 4,9% г/г в октябре и 4,3% г/г в 3 кв. 2021 г.), несмотря на высокую базу декабря 2020 года.

Вклад в восстановление экономики России внесли промышленное производство, строительство и грузооборот. При этом сельское хозяйство — единственная крупная отрасль, в которой зафиксировали спад из-за сокращения урожая зерновых, картофеля и овощей, а также низкого темпа роста производства животноводческой продукции, отмечается в обзоре.

По словам главы Минптормторга России Дениса Мантурова, лидерами по росту стали сельскохозяйственное машиностроение (+40%), фармпроизводство (+20%), станкостроение, авиапром, химпром и радиоэлектроника (+10%), автопром (+7%).

"На 12 площадках выпущено свыше 300 млн комплектов доз вакцины от коронавируса, мы с запасом закрываем возможность вакцинации всех граждан России", - привел в пример успешность фармы в 2021 году министр, выступая в Госдуме с отчетом.